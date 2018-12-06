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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Arsenal kaçtı, Manchester United yakaladı

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İngiltere Premier Ligi dev bir kapışmaya sahne oldu. Manchester United ile Arsenal arasındaki kapışma 2-2 berabere bitti

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Arsenal kaçtı, Manchester United yakaladı
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Ligin 15. haftasında Old Trafford Stadı’nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 26. dakikada Shkodran Mustafi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Manchester United, 30. dakikada Anthony Martial ile beraberliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya istekli başlayan Arsenal, 68. dakikada Marcos Rojo’nun kendi kalesine attığı golle yeniden öne geçerken, Manchester ekibi 69. dakikada Jesse Lingard ile skoru 2-2’ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ligde kötü günler geçiren Manchester United bu sonucun ardından 23 puanla 8. sırada kalırken, Arsenal ise 31 puanla 5. sırada yer aldı.

Öte yandan, Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Liverpool zirve takibini sürdürdü

Gecenin diğer maçında ise zirve mücadelesi veren ekiplerden Liverpool, Burnley deplasmanına konuk oldu.

Turf Moor Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 54. dakikasında Jack Cork’un golüyle 1-0 geriye düşen Liverpool, 62. dakikada James Milner, 69. dakikada Roberto Firmino ve 90+1. dakikada Xherdan Shaqiri’nin golleriyle maçtan 3-1 galip ayrılmasını bildi.

Puanını 39'a çıkaran Liverpool, 2. sıradaki yerini koruyarak lider Manchester City’yi takibini sürdürdü. 

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