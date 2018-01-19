Arsenal'den Aubameyang'a net teklif

Dortmund'da brüt 10 milyon Euro (Vergi: yüzde 42) kazanan Aubameyang'a Arsenal'in haftada net 170 bin sterlin önerdiği iddia edildi. Bu teklif, yaklaşık net 10 milyon Euro yapıyor

Borussia Dortmund'un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'e transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında giderek daha geniş yer bulurken, Londra ekibinin Gabonlu golcünün aklını çelen teklifinin ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

Aubameyang, Borussia Dortmund'da bonuslarla beraber yılda 10 milyon euro kazanıyor. Ancak bu geliri brüt... Bundan Almanya'da yüzde 42 vergi alınıyor.

Sky Italia ve Daily Mail'de yer alan haberlere göre Arsenal, Aubameyang'a yaklaşık aynı ücreti ama net olarak öneriyor. Bu haberlere göre Arsenal'in 28 yaşındakji yıldıza teklifi haftada 170 bin Pound... Bu da yaklaşık 193 bin Euro yapıyor. İngiltere'de bu gelire göre vergi oranı yüzde 45 olsa da, Arsenal'in teklifi net; yani vergiler ödendikten sonra futbolcunun alacağı para...

Arsenal'in önerisi yılda yaklaşık net 10 milyon euro... Aubameyang, öne sürüldüğü gibi 2021'e kadar sözleşme imzalarsa 3.5 yılda yaklaşık 35 milyon euro net kazanacak.

Arsenal ile Dortmund arasında pazarlıklar resmi olarak başlamamış görünse de, Alman ekibinin 70 milyon euroluk talebine karşılık Arsenal'in kapıyı 60 milyon eurodan açacağı da haberlerde yer alıyor.