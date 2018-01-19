banner107
banner69
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
11 0
12 0
 
7 0
Oktay Çocuk rallici oldu
Oktay Çocuk rallici oldu
50 0
130 0
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
Doğu’da Aktaş -İnanç takası
166 0
94 0
banner82

Arsenal'den Aubameyang'a net teklif

banner27

Dortmund'da brüt 10 milyon Euro (Vergi: yüzde 42) kazanan Aubameyang'a Arsenal'in haftada net 170 bin sterlin önerdiği iddia edildi. Bu teklif, yaklaşık net 10 milyon Euro yapıyor

Arsenal'den Aubameyang'a net teklif
banner137

Borussia Dortmund'un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang'ın Arsenal'e transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında giderek daha geniş yer bulurken, Londra ekibinin Gabonlu golcünün aklını çelen teklifinin ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

Aubameyang, Borussia Dortmund'da bonuslarla beraber yılda 10 milyon euro kazanıyor. Ancak bu geliri brüt... Bundan Almanya'da yüzde 42 vergi alınıyor. 
Sky Italia ve Daily Mail'de yer alan haberlere göre Arsenal, Aubameyang'a yaklaşık aynı ücreti ama net olarak öneriyor. Bu haberlere göre Arsenal'in 28 yaşındakji yıldıza teklifi haftada 170 bin Pound... Bu da yaklaşık 193 bin Euro yapıyor. İngiltere'de bu gelire göre vergi oranı yüzde 45 olsa da, Arsenal'in teklifi net; yani vergiler ödendikten sonra futbolcunun alacağı para...

Arsenal'in önerisi yılda yaklaşık net 10 milyon euro... Aubameyang, öne sürüldüğü gibi 2021'e kadar sözleşme imzalarsa 3.5 yılda yaklaşık 35 milyon euro net kazanacak.
Arsenal ile Dortmund arasında pazarlıklar resmi olarak başlamamış görünse de, Alman ekibinin 70 milyon euroluk talebine karşılık Arsenal'in kapıyı 60 milyon eurodan açacağı da haberlerde yer alıyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.