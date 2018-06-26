Arjantin son 16'ya kalmayı başardı

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Nijerya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ancak aldığı sonuçlarla şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaratan Messi'li Arjantin, bir üst tura geçmek için mutlak kazanmak zorunda olduğu karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve son 16 takım arasına kalmayı başardı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçta Arjantin 14'üncü dakikada Messi ile 1-0 öne geçti.

Nijerya bu gole 51'de penaltıdan Moses ile karşılık verdi. 1-1

Gruplardan çıkabilmek için kazanmak zorunda olduğu maçta Arjantin'e galibiyeti getiren golü 86'da Rojo attı.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Arjantin mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve 4 puanla Hırvatistan'ın ardından gruptan çıkan ikinci takım oldu.

3 puanda kalan Nijerya ise kupaya veda etti.

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa ile Arjantin, Hırvatistan ile Danimarka eşleşti.