Arjantin, Messi ile fırsat tepti

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk karşılaşmasında Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı. Süper yıldızı Lionel Messi ile 65. dakikada penaltı kaçıran Tangocular, maçı kazanma fırsatını kullanamadı

Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arjantin, Aguero ile 19 dakikada 1-0 öne geçti. İzlanda 4 dakika sonra Finnbogason ile eşitliği yakaladı: 1-1 Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Tangocular'ın süper yıldızı Messi ile 65. dakikada penaltı kaçırdığı karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

8. dakikada Messi’nin, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Tagliafico’nun kafa ile aşırtarak yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Arjantin savunmasında yapılan hata sonrasında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Bjarnason’un boş pozisyonda yaptığı şutta top direğin dibinden auta gitti.

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Messi, önündeki rakibinden kurtulup sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Halldorsson topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

19. dakikada Arjantin öne geçti. Gelişen Arjantin atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sergio Agüero, sol ayağıyla dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada İzlanda eşitliği yakaladı. İzlanda atağında sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Gylfi Sigurdsson sağ çaprazdan şutunu attı. Kaleci Caballero’dan dönen topu önünde bulan Finnbogason düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45. dakikada İzlanda etkili geldi. Arjantin ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Gylfi Sigurdsson'un sert şutunda top kaleci Caballero'dan döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada Arjantin, Messi ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Meza'nın düşürülmesiyle kazanılan atışı kullanmak için Messi topun başına geçti. Kaleci Halldorsson, Arjantinli yıldızın sağına gönderdiği topu kurtarmayı başardı.

87. dakikada sol kanattan gelişen Arjantin atağında, Pavon'un yerden kaleye gönderdiği top yere de çarptı ve köşeye yöneldi. Kaleci Halldorsson uzandı ve topu köşeden çıkardı.

Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmayı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona da tribünden takip etti.