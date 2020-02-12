Ara transferde 1,15 milyar dolar harcandı

Dünyadaki futbol kulüpleri, ocak ayında transfere 1,15 milyar dolar harcadı

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1-31 Ocak 2020 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2018'in aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artarak 4 bin 108'e ulaştı.

Dünya çapında transfer için yapılan harcama da yüzde 4,3 artarak 1,15 milyar dolar oldu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) takımları, dünya çapında yapılan 4 bin 108 transferin yüzde 14,1'ini gerçekleştirirken, bu kulüplerin transfer maliyetleri de küresel harcamanın yüzde 71,8'ini oluşturdu.