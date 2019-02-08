Ara transfer döneminde en çok para harcayan takım Milan

Barcelona'daki bir pazarlama şirketi, ara transfer dönemleri ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı

Ara transfer döneminde en çok para harcayan kulüp Milan oldu. Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit ise bu listenin 4. sırasında yer aldı.

Barcelona'daki bir pazarlama şirketi, ara transfer dönemleri ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı.

Rapora göre devre arası transfer döneminde en çok para harcayan kulüp, 70 milyon euro ile Milan oldu. İtalyan temsilcisi, Piatek ve Paqueta gibi yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit ise ara transfer döneminde 37 milyon euro harcadı.

Transferden en çok gelir elde edenler listesinde zirvede Borussia Dortmund var. Alman devi, 64 milyon euro'yu kasasına koydu.

Zenit bu sıralamanın da 2'nci sırasında. Rus temsilcisi Ocak transfer döneminde 45 milyon euro'luk gelir elde etti.

Galatasaray'ın rakibi Benfica ise 28 milyon euro oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Kış transfer döneminde gerçekleşen en pahalı 10 futbolcu satışının 2'si bu transfer döneminde oldu.

Chelsea, Borussia Dortmundlu Christian Pulusic'e 64 milyon euro verdi. Zenit forması giyen Leandro Paredes ise 45 milyon euro'ya Paris Saint Germain'e transfer oldu.

Bu alanda zirvede Philip Coutinho var. Brezilyalı yıldız geçen sezon devre arasında 155 milyon avroluk bonservis ücretiyle Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.