APOEL’in başı şike ile dertte

İspanya’da yayın yapan “El Confidencial” isimli internet gazetesindeki haberde, 2017-18 sezonunda AEK Larnaka’da forma giyen Jorge Larena’nın AEK Larnaka-APOEL kupa yarı final mücadeleleri ve lig mücadelesinde şike yapıldığı yazıldı

Güney Kıbrıs’ta gündemde olan ve araştırmaların yapıldığı şikeli maçlar konusunun İspanyol basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi spor eki, İspanya’da yayın yapan “El Confidencial” isimli internet gazetesinde yer alan bir makalede Güney Kıbrıs’taki şikeli maçlardan söz edildiğini yazdı.

Gazete, ilgili makaleye atıfta bulunarak İspanyol makamlarının elinde, Güney Kıbrıs’taki, 2017-18 sezonundaki 4 müsabakayı zan altında bırakan verilerin bulunduğunu belirtti.

Gazete İspanyol makamlarının, telefon görüşmeleri gizliliğinin kaldırılması kararının ardından şikeli maçlara ilişkin 50 kişiyi tutukladığını ve bazı verilere ulaştığını da anımsattı.

Gazete, makalede, Rum futbolunun, şikeli maçlara ilişkin uluslararası çeteyle bağlantısının yıllardır bilindiği şeklindeki ifadelerin de yer aldığını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, mahkemede, şikeli maçlarla ilgili tutuklu bulunan Ay.Napa Kulübü Başkanı Dimitris Masias ile hakem Andreas Konstantinos’un banka hesaplarının incelenmesi kararının alındığını bildirdi.

İspanyol polisi, İspanya’daki şike araştırmalarını sürdürürken takibe aldığı örgütün 2017-18 sezonunda Güney Kıbrıs’ta da 4 karşılaşmada şike yaptığına dair kanıtlar elde ettiği İspanyol basınına yansıdı. Örgütün Güney Kıbrıs’taki ayağının ise AEK Larnaka’da forma giyen Jorge Larena olduğu belirtildi. İspanyol polisinin 2017-18 sezonunda 18 Nisan 2018 tarihinde oynanan AEK Larnaka-APOEL kupa yarı final mücadelesinde, bu karşılaşmadan 4 gün sonra yine aynı takımlar arasında oynanan lig mücadelesinde ve kupa maçının rövanşında şike olduğuna dair elinde ciddi bulgular bulunduğu ifade edildi. Söz konusu mücadelelerin üçünden de APOEL galip ayrılmıştı.

KOP: UEFA’DAN BİLGİLENDİRME GELMEDİ

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) yaşanan gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunarak söz konusu olaylar hakkında kendilerine UEFA’dan bir bilgi gelmediğini, ayrıca ne İspanyol ne de Güney Kıbrıs polisinden gelişmeler hakkında kendilerine bir bilgilendirme yapılmadığını ifade etti.

Güney Kıbrıs Polis basın sözcüsü Christos Andreu açıklamalarda bulunarak İspanyol polisinden söz konusu belgeleri talep ettiklerini ve İspanya’da ortaya çıkan yasa dışı bahis örgütü hakkında Mart 2019 tarihinde kendilerinin de uyarıldığını, belgelerinde kendilerine Kasım 2019 tarihinde gönderdiğini açıkladı.

Bir anda kendisini şike suçlamalarının ortasında bulan APOEL yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulunarak söz konusu yayınların yalan ve iftiralarla dolu olduğunu ifade ederken, kulübün şike olayları ile ilgisi olmadığını söyledi.