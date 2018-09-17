Apoel’de erken değişiklik

Hamit SAKALLI

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ancak önce Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalamayan daha sonra ise Astana’ya elenerek Uefa Avrupa Ligi’nden de mahrum kalan APOEL’de teknik direktör değişikliği oldu.

Hafta sonu oynanan Ermis mücadelesinde ortaya konulan kötü futbol sonucunda teknik direktör Bruno Baltazar ile yollar ayıran APOEL kulübünden yapılan açıklamada Portekizli çalıştırıcıya teşekkür edilirken; en kısa zamanda yeni teknik direktörün açıklanacağı belirtildi.