Antoine Griezmann Barcelona'da

Antoine Griezmann'in yeni adresi belli oldu. Atletico Madrid Ceo'su Gil Marin, Fransız yıldızın gelecek sezon Barcelona forması giyeceğini açıkladı

Antoine Griezmann'in yeni adresi belli oldu. Atletico Madrid Ceo'su Gil Marin, Fransız yıldızın gelecek sezon Barcelona forması giyeceğini açıkladı.

Marin, "Griezmann'ın Barcelona ile anlaştığını Mart ayından bu yana biliyorduk" ifadelerini kullandı...

28 yaşındaki futbolcu daha önce, sezon sonunda kulübünden ayrılmak istediğini söylemişti. Atletico Madrid formasıyla 5 yılda 257 maça çıkan Griezmann, 133 gol ve 50 asiste imza attı

Antoine Griezmann, Atletıco Madrid ile bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.