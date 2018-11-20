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Antalya’da gol sesi çıkmadı

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Antalya’da gol sesi çıkmadı
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Hazırlık maçında Ukrayna ile karşılaşan A Milli Takım, 0-0'lık beraberliğe razı oldu.

Cumartesi günü İsveç'e 1-0 mağlup olan ve bu yenilgiyle Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen A Milli Takım, Antalya'da Ukrayna ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan maça hızlı başlayan A Milli Takım, ilk dakikalarda oyunda baskısını hissettirdi ve ön alanda rakibine karşı üstünlük sağladı. Baskı kurduğu dakikalarda golle tanışamayan Milliler, maçın ikinci bölümünde ise ipleri bir nebze Ukrayna'nın eline verdi.

İlk yarının sonunda 0-0'lık eşitlik bozulmazken ikinci yarıda iki takım da daha kontrollü bir performans ortaya koydu. 90 dakika sonunda gol sesi çıkmayınca Türkiye ile Ukrayna sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

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