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Amerikan Ulusal Futbol Ligi Tottenham Stadı'nda başlıyor

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Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL)'nde gözler yeni sezona çevrildi. Takvimin 4 maçı İngiltere'de oynanacak. 2 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Tottenham Stadı görücüye çıktı

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Amerikan Ulusal Futbol Ligi Tottenham Stadı'nda başlıyor
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Amerikan Ulusal Futbol Ligi, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019'da da yurt dışına açılacak.
5 Eylül'de başlayacak sezonun 4 maçı İngiltere'de, 1 karşılaşması ise Meksika'da oynanacak.

Ada'daki ilk mücadelede Chicago Bears ile Oakland Raiders kozlarını paylaşacak.

Merakla beklenen maç öncesi Chicago'dan Akiem Hicks ile Oakland'tan Tahir Whitehead, Tottenham Stadı'nı ziyaret etti.

Bu yıl tamamlanan 62 bin kişilik stadı, lig standartlarının üstünde gören iki oyuncu da, çok etkilendiklerini gizlemedi.
Tottenham Stadı, 6 Ekim'deki maçın 1 hafta sonrasında bu kez Tampa Bay Buccaneers ile Carolina Panthers arasındaki mücadeleye de ev sahipliği yapacak.

Etiketler; #Tottenham
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