Altınordu yarı finalde

Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, İspanya'daki Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamaya göre grup serisinde Barcelona'yı 2-1 yenip Jef United ile 1-1 berabere kalan, Snatos'a ise 3-2 mağlup olan Altınordu 17 Yaş Altı Takımı, ikinci sırada yer alarak ilk sekize kaldı.

Çeyrek final maçında Leganes önünde henüz 1. dakikada 1-0 geriye düşüp penaltı kaçırmasına rağmen oyundan kopmayan İzmir ekibi, Barışcan Işık Altunbaş ve Atalay Yıldırım'ın golleriyle 2-1 kazanıp yarı finale çıktı.

Real Madrid, Atletico Madrid ve Palmeiras ile en iyi dört takım arasına kalan kırmızı-lacivertli gençler, final bileti için yarın Palmeiras ile Madrid'de karşılaşacak