Altın top adayları açıklandı

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballond'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football dergisinin verdiği ödül için yarışacak 30 oyuncu belli oldu.

France Football dergisi, 2019 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu LionelMessi ile Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Hollandalı savunma oyuncusu VirgilvanDijk da yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (PSG) KylianMbappe, Liverpool'dan Muhammed Salah ve SadioMane ile Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

Geçen yıl ödülü kazanan Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ise bu seneki adaylar arasına giremedi.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında dağıttığı Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde verdiği Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ile France Football, FIFA Altın Top ismiyle 2010'dan itibaren verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

2019 Altın Top ödülüne aday gösterilen futbolcular şunlar:

VirgilvanDijk (Liverpool)

BernardoSilva (Manchester City)

Son Heung-min (Tottenham)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

RobertoFirmino (Liverpool)

Alisson (Liverpool)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Karim Benzema (Real Madrid)

GeorginioWijnaldum (Liverpool)

SergioAguero (Manchester City)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Hugo Lloris (Tottenham)

DusanTadic (Ajax)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

KylianMbappe (PSG)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Donnyvan de Beek (Ajax)

Pierre-EmerickAubameyang (Arsenal)

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

SadioMane (Liverpool)

LionelMessi (Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

KalidouKoulibaly (Napoli)

AntoineGriezmann (Barcelona)

Eden Hazard (Real Madrid)

Muhammed Salah (Liverpool)

Marquinhos (PSG)

RaheemSterling (Manchester City)

JoaoFelix (Atletico Madrid)