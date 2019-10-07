Almanya ve İtalya’da zirve el değiştirdi

Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde oynanan maçlar sonunda İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da ise Paris Saint-Germain koltuklarını korurken, İtalya'da Juventus ve Almanya'da BorussiaMönchengladbach yeni liderler oldular

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da BorussiaMönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL ARAYI AÇIYOR

İngiltere Premier Liglideri Liverpool, sahasında Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi ağırladı. Rakibini 2-1 yenen ve 8'de 8 yapan Liverpool, ligdeki galibiyet serisini 17, yenilmezlik serisini ise 25 karşılaşmaya çıkardı.

Liverpool, ligde 3 maçtan daha galibiyetle ayrılması halinde 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham'ın İngiltere ligi rekorunu kıracak.

Son şampiyon Manchester City, sahasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden WolverhamptonWanderers'a 2-0 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

Sahasında Bournemouth'u 1-0 yenen Arsenal ise üçüncü sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 8. haftasının ardından 24 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 15 puanla Arsenal, 14'er puanla Leicester City, Chelsea ve CrystalPalace izledi.

REAL MADRİD ZİRVEYİ SEVDİ

İspanya La Liga’da geçen hafta liderlik koltuğuna oturan ZinedineZidane yönetimindeki Real Madrid, sahasında Granada'yı 4-2 yenerek, 18 puanla zirvedeki yerini korudu.

NouCamp Stadı'nda ağırladığı Sevilla'yı 4-0'lık skorla geçen ve üst üste üçüncü galibiyetini alan Barcelona, puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti.

Valladolid deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Atletico Madrid ise 15 puanla, Real Madrid ve Barcelona'ya takip ediyor.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Getafe ise Real Sociedaddeplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

ZİRVE KAPIŞMASI JUVENTUS’UN

İtalya Serie A’da zirveyi ilgilendiren haftanın en önemli maçında son 8 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda Inter'i 2-1 yenerek liderliği rakibinden devraldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında bu sezon ilk yenilgisini alan AntonioConte yönetimindeki Inter, Juventus karşısında da ligde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Zirve yarışında yer alan Atalanta, Lecce'yi sahasında 3-1 yendi ve 16 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

MedipolBaşakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise sahasında Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 7. haftasını 19 puanla Juventus lider tamamlarken, siyah-beyazlı ekibi 18 puanla Inter, 16 puanla Atalanta, 13 puanla Napoli ve 12 puanla Roma takip etti.

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH ZİRVEYE KONDU

Almanya Bundesliga’daUEFA Avrupa Ligi'nde MedipolBaşakşehir ile aynı grupta yer alan BorussiaMönchengladbach, sahasında Augsburg'u 5-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Sahasında Union Berlin'i tek golle mağlup eden Wolfsburg puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşirken, son şampiyon Bayern Münih deplasmandaHoffenheim'a 2-1 yenildi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 7. haftası sonunda 16 puan toplayan BorussiaMönchengladbach'i, 15 puanla Wolfsburg, 14'er puanla da Bayern Münih, Leipzig, Freiburg, Schalke 04 ve Bayer Leverkusen izledi.

PSG KOLTUĞU BIRAKMADI

Fransa Ligue 1’de Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, sahasında Angers'i 4-0 yendi.

Nice'i 1-0'lık skorla geçen Nantes ikinci sıraya yükselirken, Yusuf Yazıcı'nın ikinci yarıda oyuna girdiği maçta Lille, sahasında Nimes ile 2-2 berabere kalarak son dört haftada üçüncü beraberliğini elde etti.

Ligue 1'de 9. haftanın ardından puanını 21'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Angers 16, Bordeaux ve Lille 15 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.