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Almanya Kroos’la hayata döndü

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Almanya Kroos’la hayata döndü
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2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son şampiyon Almanya, 10 kişi kaldığı maçta Kroos'un 90+5'te attığı müthiş golle İsveç'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Panzerler, puanını 3'e çıkararak gruptan çıkma şansını sürdürdü. İsveç ise 3 puanda kaldı.

Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanan maçta Meksika'ya sürpriz bir şekilde yenilen Almanya ilk maçını kazanan İsveç ile karşılaştı. İsveç 32. dakikada Toivonen ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamalandı.

Almanya Reus ile 48'de eşitliği yakaladı: 1-1

82'de Boateng'in ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalan Almanya, pes etmedi. 90+5'te Kroos'un frikikten attığı süper golle rakibini 2-1 mağlup etti.

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