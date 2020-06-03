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Almanya futbolculara ceza vermeyecek

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Almanya Futbol Federasyonu (DFL) Kontrol Komisyonunun ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd’a destek veren futbolcular hakkında inceleme yapmayacağı bildirildi

Almanya futbolculara ceza vermeyecek

DFB’den yapılan açıklamada, Kontrol Komisyonun Floyd olayıyla ilgili dayanışma ve ırkçılık karşıtı gösterilerinde bulunan Borussia Dortmund’da forma giyen AchrafHakimi ve JadonSancho, Schalke 04’de oynayan WestenMcKennie ve BorussiaMönchengladbach forması taşıyan MarcusThuram hakkında inceleme yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada komisyonun Floyd olayıyla ilgili gelecek hafta yapılacak ırkçılık eylemlerinde de bu çizgiyi koruyacağı aktarıldı.

DFB Başkanı Fritz Keller, komisyonun bu öngörülü kararından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “DFB her türlü ırkçılığa, ayrımcılığa ve şiddete kararlılıkla karşı çıkıyor ve hoşgörü, açıklık ve çeşitlilikten yana yer alıyor. Bunlar DFB’nin tüzüğünde de yer alan değerlerdir." ifadesini kullandı.

Hakimi, Sancho, McKennie ve Thuram, Bundesliga’nın 29. haftasında oynadıkları karşılaşmalarda George Floyd’un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine dikkat çekerek ırkçılığı protesto etmişti.

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