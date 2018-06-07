Almanya'da Mesut Özil şoku

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde Almanya'da Mesut Özil'in geleceği merak konusu oldu.

Avusturya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve antrenmanlara çıkamayan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, turnuvaya yetiştirilmeye çalışılıyor. Teknik direktör Löw'ün sahadaki en büyük kozu olan Mesut'un, Suudi Arabistan ile oynanacak olan hazırlık maçında da dinlendirilmesi bekleniyor.

Tecrübeli oyuncu, ülkesinin turnuvadaki ilk maçında forma giyemeyebilir. Panzerler, Dünya Kupası'nın ilk maçında 17 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak.