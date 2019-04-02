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Alman futbolunda deprem

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Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti

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Alman futbolunda deprem
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Çok tartışıldı, çok eleştirildi. Hakkındaki yolsuzluk iddialarına daha fazla dayanamadı, istifa etti.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Hakkında haksız kazanç ve yolsuzluk iddiaları bulunan Grindel'in federasyonun iş ortaklarından birinden lüks bir saat hediye alması, suçlamalar arasındaydı…

Grindel'in Ukrayna'lı bir işadamından 78 bin euro tutarındaki bir saati hediye aldığı ortaya çıkmıştı.

Grindel, saati hediye aldığını da federasyona bildirmemişti.

Türkiye Grindel'i geçen yıl Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımını ırkçılık nedeniyle bırakması sürecinde yakından tanımıştı.

Tutumu nedeniyle ağır eleştiriler yönetilen Grindel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ı eleştirerek, ırkçıların hedefi haline getirmişti.

Grindel'in istifası sonrası geçici bir başkanın belirleneceği, ardından eski futbolcu Philipp Lahm'ın göreve geleceği belirtiliyor.

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