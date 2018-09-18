Al Nasr, Alvaro Negredo'yu açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Nasr, Beşiktaş'tan İspanyol golcü futbolcu Alvaro Negredo'yu transfer ettiğini açıkladı.
El Nasr Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Negredo ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, tecrübeli futbolcunun yeni takımında 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Negredo, 2017-2018 sezonu başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 48 resmi maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.
Beşiktaş'tan Negredo açıklaması
Beşiktaş, geçen sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Alvaro Negredo ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Alvaro Negredo'nun sözleşmesi, karşılıklı anlaşma yoluyla sona ermiştir. Alvaro Negredo'ya emekleri için teşekkür eder, futbol kariyerinde başarılar dileriz." denildi.