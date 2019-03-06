Ajax’ın gözü Naci Ünüvar’da

Real Madrid'i genç kadrosuyla yıkan Ajax, altyapısında oynayan Türk asıllı futbolcu Naci Ünüvar'ı da dört gözle bekliyor

Dünya futbolunun önemli alt yapılarından biri olan Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında genç futbolculardan oluşan kadrosuyla adeta bir resital sundu.

4-1'lik bir galibiyetle tarih yazan Ajax, 4 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra çeyrek final gördü. Bu maçta Ajax'ın genç futbolcularının performansı tüm dünyada manşet oldu.

Adeta bir maden olan Ajax altyapısının en yetenekli isimlerinden biri de Türk asıllı futbolcu Naci Ünüvar. Ofansif orta saha olarak forma giyen, tekniği, ara pasları ve duran toplardaki hakimiyeti ile dikkat çeken Ünüvar henüz 15 yaşında ve Ajax'ın en umut beslediği yeteneklerden biri.

Hollanda doğumlu olan genç futbolcu, Konyalı. Kardeşi Emre’nin de yetenekli olduğunu söyleyen Ünüvar onun da futbolcu olmak istediğini belirtiyor. Genelde 10 numara yani hücuma dönük orta saha olarak oynayan Naci Ünüvar, ön libero, sağ açık pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Naci'nin sahadaki yetenekli hareketleri ve gollerinin olduğu videolar sosyal paylaşım sitelerinde büyük ilgi görüyor.

En büyük hedefinin Ajax’ta A takımına yükselmek olduğunu söyleyen genç futbolcunun idolleri arasında da Mesut Özil, Zidane, Iniesta ve Ronaldo var.