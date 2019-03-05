Ajax, son şampiyonu devirdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Ajax konuk olduğu son şampiyon Real Madrid’i evinde 4-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Ajax, ikinci yarıda da bulduğu iki gole karşılık Real Madrid bir golle cevap verince maç 4-1 Ajax üstünlüğünde tamamlandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maç ise Real Madrid’in 2-1 üstünlüğünde tamamlanmıştı.