Ajax, son şampiyonu devirdi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Ajax konuk olduğu son şampiyon Real Madrid’i evinde 4-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Ajax, ikinci yarıda da bulduğu iki gole karşılık Real Madrid bir golle cevap verince maç 4-1 Ajax üstünlüğünde tamamlandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlk maç ise Real Madrid’in 2-1 üstünlüğünde tamamlanmıştı.
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