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Ajax'lı Ziyech artık Chelsea’de

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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda temsilcisi Ajax'tan Faslı kanat oyuncusu HakimZiyech'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Ziyech için 44 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek

Ajax'lı Ziyech artık Chelsea’de

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.

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