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Agüero coştu, City farka koştu

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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Agüero'nun hat-trick yaptığı maçta Huddersfield'ı 6-1 mağlup etti.

Agüero coştu, City farka koştu
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İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City sahasında Huddersfield ile karşılaştı.

Sergio Aguero ile 25. dakikada gol perdesini açan ev sahibi ekip, 31. dakikada Gabriel Jesus ve 35. dakikada bir kez daha Aguero ile bir anda üç farkı yakaladı. Konuk Huddersfield 43. dakikada Jon Stankovic'in golüyle farkı ikiye indirdi ve devre arasına 3-1 Manchester City üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde de City fırtınası dinmedi. 48. dakikada David Silva'nın şık frikiğiyle farkı yeniden üçe çıkaran ev sahibi ekipte 75. dakikada yeniden sahneye çıkan Aguero hat-trick'i tamamladı. Arjantinli golcü böylece Premier League kariyerindeki 9. hat-trick'ine imza atmış oldu.

Maçın son golü, Leroy Sane'nin geliştirdiği atakta kendi filelerini havalandıran Terence Kongolo'dan geldi ve Manchester City karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Premier Lig'de geçtiğimiz sezon sergilediği harika performansı yeni sezonda da devam ettiren Manchester City'nin 2 maç sonunda 6 puanı bulunuyor. Huddersfield ise iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

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