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Afrika Kupası’nda Madagaskar rüzgarı

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Madagaskar, Afrika futbolunda adı olan bir ülke değil. Ne dünya çapında bir futbolcu çıkardılar ne de önemli bir başarı elde ettiler. Ta ki şu an devam eden 2019 Afrika Uluslar Kupası’na kadar

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Afrika Kupası’nda Madagaskar rüzgarı
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Tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası’na kalan Madagaskar, grubunu hem de lider tamamlayarak son 16’ya yükseldi. Güçlü rakibi Nijerya’yı 2-0 yenen Madagaskar tarihinin en büyük başarısını elde etti. 

Ülke, uzun yıllar Fransa hakimiyeti altında kaldığından futbolcuların birçoğu kariyerini Fransa’da sürdürüyor fakat büyük çoğunluğu alt liglerde mücadele ediyor. Bunun yanı sıra takıma Belçika, Bulgaristan ve ABD’de oynayan futbolcular da var. Lyon’da oynayan Jeremy Morel takımın en bilinen isimlerinden biri.

Romain Metanire Minnesota’da, Anicet Andrianantenaina Bulgaristan’da Ludogorets’te, Marco Ilaimaharitra da Belçika’da Charleroi’da mücadele ediyor.

Madagaskar, dünya futbolunda 108. sırada yer alıyor.

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