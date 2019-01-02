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Afrika'da yılın futbolcusu belli oluyor

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Afrika'da yılın futbolcusu için son üç aday açıklandı. 34 futbolcudan geriye Muhammed Salah, Sadio Mane ve Pierre Emerick Aubameyang kaldı

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Afrika'da yılın futbolcusu belli oluyor
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Yılın Afrikalı futbolcusunun belli olması için geri sayıma geçildi. 34 kişilik liste üçe düşürülürken, geçtiğimiz sezon ki adaylar değişmedi.

Ödülün son sahibi Muhammed Salah, Liverpool'u şampiyonlar liginde finale taşımıştı.

Liverpool'un bir başka yıldızı Sadio Mane ile üst üste 5 yıldır aday gösterilen ve bu sene Arsenal'de harika bir form grafiği yakalayan Pierre Emerick Aubameyang, bu onuru yaşamak isteyen diğer iki futbolcu...

Afrika'da yılın futbolcusu ödülü, 8 Ocak'ta Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak tören ile sahibini bulacak.

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