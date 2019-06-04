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Adriano'ya şok hapis cezası

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Adriano'ya şok hapis cezası
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Beşiktaşla sözleşmesi biten Adriano'ya, İspanya devletinden şok bir ceza geldi. 2010-2016 yılları arasında Barcelona forması terleten Brezilyalı yıldız, 650 bin euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.. 

34 yaşındaki futbolcunun avukatları ise hapis cezasını, para cezasına çevirmek için İspanyol mahkemesine başvuruda bulundu.

İspanya'da 24 aydan az ve ilk kez verilen cezalar paraya çevrildiğinden dolayı Adriano'nun 1 milyon euro ceza ödemesi bekleniyor.

2016 yılında Barcelona'dan, Beşiktaş'ın yolunu tutan Brezilyalı sol bek 3 sezon siyah beyazlıların formasını terletti.

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