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Abdullah Avcı dünyanın en iyileri arasında

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiliz Dergisi FourFourTwo tarafından 2018'in dünyada en iyi 50 teknik direktörü listesinde 37. sırada yer aldı.

Abdullah Avcı dünyanın en iyileri arasında
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Dergide, Avcı için yapılan yorumda, "Fatih Terim ülkenin en büyük teknik direktörü olarak değerlendiriliyor ama Abdullah Avcı'nın müthiş taktik zekasına büyük saygı duyuluyor. Neredeyse taraftar desteksiz müthiş bir takım oluşturan Avcı, 3 büyük Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hegemonyasını tehdit ediyor. 2017'de ligi ikinci, 2018'de üçüncü bitiren Başakşehir, bu sezon da şampiyonluk için mücadele veriyor." ifadeleri yer aldı.

Listenin zirvesinde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola sahip olurken, ikinci sırada Fransız teknik adam Zinedine Zidane ve üçüncü sırada da Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone bulundu.

Fenerbahçe'deki görevine geçtiğimiz pazar günü son verilen Phillip Cocu da PSV Eindhoven'da elde ettiği başarıyla 19. basamakta listede kendisine yer buldu.

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