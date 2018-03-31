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ABD'de İbrahimovic çılgınlığı

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Zlatan'ı, Los Angeles Galaxy taraftarlarından oluşan oldukça kalabalık bir grup karşıladı

ABD'de İbrahimovic çılgınlığı
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İsveç'in dünyaca ünlü golcüsü Zlatan Ibrahimovic, yeni kulübü için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Los Angeles Galaxy'ye transfer olan yıldız oyuncuyu, oldukça kalabalık bir taraftar gurubu karşıladı.

Yıldız futbolcuları kadrosuna katması ile adından sıkça söz ettiren Los Angeles Galaxy, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan İbrahimovic'i de renklerine bağladığını açıklamıştı.

Transferinin ardından Birleşik Devletlere giden Zlatan'ı, Los Angeles Galaxy taraftarlarından oluşan oldukça kalabalık bir grup karşıladı.

Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na gelen taraftarlar, İsveçli yıldız lehine tezahüratlar yaptı. Gördüklerinden oldukça etkilendiği her halinden belli olan İbrahimovic, bir süre taraftarları izledi.

36 yaşındaki futbolcu, hayranlarına karşılık vermeyi de ihmal etmedi. Taraftarların arasına karışan Zlatan, bol bol imza dağıttı. Yıldız isim, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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