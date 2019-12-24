7 Eritreli futbolcu kayıplara karıştı

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritreli futbolcular bu defa Uganda’da kayıplara karıştı

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden RogersMulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.