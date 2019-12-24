banner255
banner69
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
KTSYD üyeleri, yılbaşı balosunda eğlendi
13 0
Ortaköy’e yeni hastane mi?
Ortaköy’e yeni hastane mi?
162 0
 
Transferin gündemi John Ebuka
Transferin gündemi John Ebuka
567 0
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
Kış hastalıklarına karşı koruyucu olan bitki çayları
53 0
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
27 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
89 0
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
855 0
banner355

7 Eritreli futbolcu kayıplara karıştı

banner27

Ülkelerindeki hayat koşullarından memnun olmadıkları için müsabakaya gittikleri ülkelerden geri dönmeyen Eritreli futbolcular bu defa Uganda’da kayıplara karıştı

7 Eritreli futbolcu kayıplara karıştı

Uganda’da bölgesel futbol turnuvasına katılan 7 Eritre milli takımı oyuncusu, dönüş uçağına binmeyerek başkent Kampala’da ortadan kayboldu.

Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Kupası sözcülerinden RogersMulindwa, yaptığı açıklamada, polisin, kaybolan 7 futbolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ekim ayında yine 20 yaş altı turnuva için Uganda’ya gelen 4 Eritreli futbolcu, ülkelerine dönmeyerek Uganda’ya iltica talebinde bulunmuştu.

Eritreli futbolcular önceki yıllarda da Botsvana, Kenya, Angola ve Tanzanya'da kayıplara karışmış ya da iltica talep etmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.