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3 puan Lewandowski'den

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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Paderborn’u 3-2 yendi

3 puan Lewandowski'den

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn’u Allianz Arena’da konuk etti.

Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry’nin golüyle 1-0 öne geçti.

Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü Robert Lewandowski’nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Paderborn 75. dakikada Sven Michel’in golüyle 2-2’lik eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49’a çıkardı.

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