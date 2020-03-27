27’de 27 yaptılar, federasyon sezonu oynanmamış saydı!

Bu sezon ilk kez mücadele ettikleri ligde 27'de 27 yaparak matematiksel olarak lig yükselmeyi garantileyen yarı profesyonel İngiliz ekibi Jersey Bulls, İngiltere Futbol Federasyonu'nun sezonu iptal edip oynanmamış sayma kararı sonrası hayal kırıklığına uğradı

İngiltere’de yarı profesyonel olarak oynanan Combined Counties Division One’da (Kombine İlçeler 1. Ligi) çıktığı 27 maçın hepsini kazanan ve Combined Counties Premier League’e yükselmeyi garantileyen Jersey Bulls, İngiltere Futbol Federasyonu’nun (The FA) ligleri iptal etme kararının hayal kırıklığını yaşıyor.

The FA, corona virüsü sebebiyle yarı profesyonel en üst seviye üç lig olan National League, National League North ve National League South dışında daha alt seviyede kalan bütün ligleri iptal edip oynanmamış sayarken bu karar ülke genelinde büyük bir öfke doğurdu.

Bu hissi yaşayan kulüplerden biri olan ve çıktığı 27 maçın hepsini kazanarak lig yükselmeye hak kazanan Bulls, bu hakkı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşarken bir açıklama yayınladı.

‘Emeğimizi dikkate almama kararı…’

“Elbette, The FA’in ligi oynanmamış saymama ve sekiz aylık emeğimizi, rekor kırdığımız ilk sezonumuzu dikkate almama kararı bizi hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Oyuncularımızın, yönetimimizin ve kulüp üyelerimizin sergiledikleri muazzam efordan ötürü olağanüstü gururluyuz. Ve taraftarlarımıza da göstermiş oldukları karşı konulmaz destekten ötürü teşekkür ediyoruz.”