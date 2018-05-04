2026 Dünya Kupası için iki başvuru

2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ev sahipliği çalışmaları sürüyor. Turnuva için iki adaylık başvurusu var. Birleşik Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığının yanısıra, Afrika kıtasından Fas dev futbol organizasyonuna talip

2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, 8 sene sonraki organizasyona kimin ev sahipliği yapacağı da merakla bekleniyor.

FAS, ABD-MEKSİKA-KANADA ÜÇLÜSÜNE KARŞI!

Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığı...Diğer yanda ise Afrika kıtasını temsil eden Fas...

Adaylar Danimarka'da bir sunum gerçekleştirdi. Daha önce dev organizasyonun Birleşik Amerika ve Meksika'da düzenlenmiş olması üçlü ortaklığın şansını azaltıyor.

Amerika Birleşik Devletleri heyeti, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için başkan Donald Trump'ın desteğine vurgu yapıyor.

Fas ise hem ülkenin kültürel zenginliğini, hem de kupanın daha önce Afrika'da sadece 1 kez düzenlenmesini ön plana çıkarıyor.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi 13 Haziran tarihinde açıklanacak.