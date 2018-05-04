banner107
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
Galatasaray’da başkanlık için aday bolluğu
24 0
9 0
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı
35 0
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
71 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
114 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
43 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
414 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
65 0
banner82
banner147

2026 Dünya Kupası için iki başvuru

banner27

2026'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ev sahipliği çalışmaları sürüyor. Turnuva için iki adaylık başvurusu var. Birleşik Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığının yanısıra, Afrika kıtasından Fas dev futbol organizasyonuna talip

2026 Dünya Kupası için iki başvuru
banner137

2018 Dünya Kupası'na sayı günler kala, 8 sene sonraki organizasyona kimin ev sahipliği yapacağı da merakla bekleniyor.

FAS, ABD-MEKSİKA-KANADA ÜÇLÜSÜNE KARŞI!

Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığı...Diğer yanda ise Afrika kıtasını temsil eden Fas...

Adaylar Danimarka'da bir sunum gerçekleştirdi. Daha önce dev organizasyonun Birleşik Amerika ve Meksika'da düzenlenmiş olması üçlü ortaklığın şansını azaltıyor.

Amerika Birleşik Devletleri heyeti, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için başkan Donald Trump'ın desteğine vurgu yapıyor.

Fas ise hem ülkenin kültürel zenginliğini, hem de kupanın daha önce Afrika'da sadece 1 kez düzenlenmesini ön plana çıkarıyor.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi 13 Haziran tarihinde açıklanacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.