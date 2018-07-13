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2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih belirlendi

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FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacağını açıkladı

2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği tarih belirlendi
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Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2022 Dünya Kupası'nın tarihi bugün resmen açıklandı.

2018 Dünya Kupası finali öncesinde Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Katar'daki organizasyonun kış mevsiminde düzenleneceğini duyurdu.

Infantino, 28 gün sürecek turnuvanın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacağını ilan etti.

Böylelikle ilki 1930'da Uruguay'da düzenlenen Dünya Kupası, tarihinde ilk defa Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimine denk gelen bir dönemde oynanacak.

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