2019'da futbolda yaprak dökümü

2019 yılında bir çok yıldız futbola veda etti. Son olarak İspanyol golcü David Villa, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı

2019 yılında futbolda yaprak dökümü yaşandı. Birçok dünya yıldızı, yeşil sahalara veda etti. Son olarak İspanyol forvet David Villa, futbolu bırakacağını açıkladı.

2019'da aktif futbol yaşamına son veren yıldızlardan biri de SamuelEtoo'ydu. Ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formalarını da terleten Kamerunlu yıldız, kariyerini Katar'da noktaladı.

2013 - 2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen WesleySneijder de 2019 yılında futbolu bıraktı. Hollandalı 10 numara, son olarak Al Gharafa forması giymişti.

Kariyerini bu yıl Katar'da noktalayan bir başka yıldız da Xavi oldu. Barcelona'da bir çok başarıya imza atan İspanyol oyuncu, son olarak Al Sadd formasını terletmişti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan RobinvanPersie de futbola 2019'da 35 yaşında veda etti. Geçen yıl devre arasında Feyenoord'a dönen Hollandalı, kariyerini altyapısından yetiştiği bu kulüpte sonlandırmıştı.

Bu isimlerin yanısıra 2019'da bir çok yıldız daha futbol kariyerlerine nokta koydu.

Atletico Madrid, Chelsea, Milan, Liverpool gibi devlerde forma giyen FernandoTorres; Bayern Münih ile bir çok kupa kaldıran Robben ve Şıvanştager; Juventus'un İtalyan yıldızları Marchisio ve Barzagli; Chelsea ve Arsenal'in kalesini koruyan PetrCech profesyonel kariyerlerini bu yıl sonlandırdı.