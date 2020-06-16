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2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için gözler UEFA'da

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UEFA Yönetim Kurulu'nun iki gün sürecek toplantısı 17 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Toplantıda İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor

2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için gözler UEFA'da

UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı iki günlük yönetim kurulu toplantısı 17 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

Video konferans yoluyla yapılacak toplantının ilk gününde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ilişkin konular değerlendirilecek.

İstanbul'un ev sahibi olduğu final için nihai karar bekleniyor

Toplantıda, İstanbul'un ev sahibi olduğu 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin tarihi, formatı ve lokasyonu hakkındaki nihai kararın verilmesi bekleniyor.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yönetim kurulu toplantısının ardından Çarşamba günü TSİ 16.30'da UEFA'nın internet sitesinden yayımlanacak çevrim içi basın toplantısı düzenleyecek.

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