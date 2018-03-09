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18 yaşındaki futbolcu ölü bulundu

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Ligue 2 ekiplerinden Tours'un altyapısında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Thomas Rodriguez hayatını kaybetti

18 yaşındaki futbolcu ölü bulundu
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Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Tours'ta forma giyen genç oyuncu Thomas Rodriguez öldü.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcunun yatağında ölü bulunduğu belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) açıklamasında ise yaşanan üzücü olay nedeniyle bugün Tours ile Valenciennes arasında oynanacak lig maçının ertelendiği, üst liglerde bu hafta sonu yapılacak karşılaşmalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybetmişti.

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