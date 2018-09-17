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14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor

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Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu, bugün ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak

14 milyar avroluk futbol resitali başlıyor
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Grup aşamasında birçok heyecanlı karşılaşmaya sahne olacak organizasyon sayesinde ekonomik yönden dünya futbolunun üst sıralarında yer alan kulüplerin yanı sıra UEFA'nın son yıllarda uygulamaya koyduğu eleme sistemiyle daha az bütçeli takımlar da futbolseverlerin karşısına çıkacak. 

Bu sezon gruplarda mücadele edecek 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 13 milyar 816,2 milyon avroyu (yaklaşık 99 milyar lira) buluyor. 

EN DEĞERLİSİ BARCELONA

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden 32 takım içinde en değerlisi ise İspanyol ekibi Barcelona. Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'a göre, Katalan temsilcisinde forma giyen futbolcuların toplam piyasa değeri, 1 milyar 140 milyon avroyu buluyor.

Barcelona'yı, 1 milyar 60 milyon avroluk bütçesiyle İngiliz kulübü Manchester City takip ediyor. Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3, son 5 sezonda ise 4 kez müzesine götüren Real Madrid ise 969 milyon avro ile üçüncü sırada yer alıyor.

VİKTORİA PLZEN'İN DEĞERİ 30 MİLYON AVRO

Çekya'nın Viktoria Plzen takımı, 30,35 milyon avroyla Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımlar arasında futbolcu değeri en düşük takım olarak öne çıkıyor.

Viktoria Plzen'i, 38,4 milyon avroyla Yunanistan'ın AEK ve 43,9 milyon avroyla da Sırbistan'ın Kızılyıldız takımları izliyor.

GALATASARAY 26. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez mücadele edecek Galatasaray 96,65 milyon avroluk kadro değeriyle 32 takım içinde 26. sırada yer alıyor. 

Sarı-kırmızılıların D Grubu'ndaki rakiplerinden Schalke 04, 256,4 milyon avro ile 18'inci, Porto, 239 milyon avroyla 20'nci, Lokomotiv Moskova ise 110 milyon avroyla 24'üncü sırada bulunuyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 32 takım ve futbolcularının piyasa değerleri şöyle:

Sıralama

Takım

Ülke

Değer (Milyon Avro)

1

Barcelona

İspanya

1,140

2

Manchester City 

İngiltere

1,060

3

Real Madrid

İspanya

969

4

Liverpool 

İngiltere

876

5

Manchester United

İngiltere

855

6

Tottenham

İngiltere

830,5

7

Bayern Münih

Almanya

827,8

8

Paris Saint-Germain

Fransa

816,5

9

Atletico Madrid

İspanya

807

10

Juventus

İtalya

768,5

11

Inter

İtalya

550,6

12

Napoli

İtalya

489

13

Valencia

İspanya

424

14

Borussia Dortmund

Almanya

412,3

15

Roma

İtalya

369,2

16

Olympique Lyon

Fransa

338,75

17

Monaco

Fransa

297,65

18

Schalke 04

Almanya

256,4

19

Benfica

Portekiz

243,4

20

Porto 

Portekiz

239

21

Ajax

Hollanda

225,25

22

Hoffenheim

Almanya

214,85

23

PSV

Hollanda

131,35

24

Lokomotiv Moskova

Rusya

110

25

Shakhtar Donetsk

Ukrayna

103

26

Galatasaray

Türkiye

96,65

27

CSKA Moskova  

Rusya

92,95

28

Club Brugge

Belçika

92,80

29

Young Boys

İsviçre

66,1

30

Kızılyıldız

Sırbistan

43,9

31

AEK

Yunanistan

38,4

32

Viktoria Plzen

Çekya

30,35

EN DÜŞÜK BÜTÇELİ GRUP GALATASARAY'IN

Şampiyonlar Ligi'nde piyasa değeri toplamı en yüksek grup B Grubu oldu. İspanya'nın Barcelona, İngiltere'nin Tottenham, İtalya'nın Inter ve Hollanda'nın PSV takımlarının mücadele ettiği E Grubu'ndaki takımların toplam piyasa değerleri 2 milyar 652 milyon avroyu buldu.

Sarı-kırmızılıların mücadele ettiği D Grubu ise 702 milyon avroyla toplam değeri en düşük grup olarak dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan 10 takımın her biri, D Grubu'ndaki takımların toplam futbolcu piyasa değerini geçti.

Gruplar ve toplam piyasa değerleri şöyle: 

A Grubu: ATletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge (1 milyar 610 milyon avro)

B Grubu: Barcelona, Tottenham, Inter, PSV (2 milyar 652 milyon avro) 

C Grubu: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız (2 milyar 225 milyon avro)

D Grubu: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04 (702 milyon avro)

E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK (1 milyar 334 milyon avro)

F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim (1 milyar 716 milyon avro)

G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen (1 milyar 461 milyon avro)

H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys (2 milyar 113 milyon avro)

EN DEĞERLİ FUTBOLCU MESSİ VE NEYMAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın futbolcuları içinde en yüksek piyasa değerine sahip futbolcular, 180 milyon avroyla Barcelonalı Lionel Messi ile Paris Saint-Germainli (PSG) Neymar oldu. Yıldız isimler, Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 takımın toplam değerlerini tek başlarına geçmeyi başardı. 

Üçüncü sırayı ise 150 milyon avroluk piyasa değeriyle Liverpoollu Muhammed Salah, PSG'li Kylian Mbappe, Tottenhamlı Harry Kane ve Manchester Cityli Kevin De Bruyne paylaştı. 

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