Barcelona ile Antonie Griezmann'ın birlikteliği istenilen sonucu vermedi. 120 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Fransız yıldız, Katalan ekibinde yedek kalmaya başladı

Barcelona'nın 120 milyon euroluk yedek futbolcusu var. Atletico Madrid'de oynarken dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Antonie Griezmann, Katalan ekibinde gözden düştü.

Fransız yıldız, 2-2'lik Atletico Madrid maçında 90'ncı dakikada oyuna dahil oldu. Griezmann'ın son anlarda Vidal'ın yerine oyuna girmesi maçın önüne geçti.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, eleştirilere "Griezmann'ı yedek bırakmak hoşuma gitmese de en uygun seçenek bu görünüyor" cevabını verdi.

"Griezmann için ne kadar zor bir durum olduğunu biliyorum" diyen Quique Setien "Antoine harika bir insan. Onunla konuşacağım; ama verdiğim karardan dolayı pişman değilim." ifadesini kullandı.

Bu sezon ligde 3 kez on bire giremeyen 29 yaşındaki forvet, sadece 8'inci haftada oynanan Sevilla maçında süre alamamıştı.

Griezmann bu sezon La Liga'da 8 gol, 4 asistle oynadı. Fransız futbolcu Barcelona formasıyla en son şubat ayında Napoli ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında gol atmıştı.