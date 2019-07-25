10 yıl sonra rekoru kırdı

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası erkekler 200 metre kelebek finalinde Kristof Milak, 1:50.73’lük derecesiyle dünya rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu. Kristof Milak’tan önce rekorun sahibi 2009’da bu unvanı elde eden Michael Phelps’ti

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası Erkekler 200 metre kelebek finaline Macar yüzücü damga vurdu…

19 yaşındaki Macar yüzücü Kristof Milak, 2019 Dünya Yüzme Şampiyonası erkekler 200 metre kelebek finalinde, 1:50.73’lük dünya rekoru derecesi ile 2013 ve 2017’nin şampiyonu Chad le Clos, 2017’nin 3.’sü Daiya Seto gibi isimleri geride bırakarak altın madalyaya ulaştı.

Milak böylece Avrupa şampiyonluğundan sonra Dünya şampiyonluğunu da en yakın rakibinin 3 saniye önünde elde etmiş oldu. Milak ayrıca, Michael Phelps’in 2009’da Roma’da yaptığı 1:51.51’lik dünya rekoru ve şampiyona rekorunu de geçti. Michael Phelps Roma’da rekoru kırdığında 24 yaşındaydı. Macaristan Budapeşte doğumlu Kristof Milak 19 yaşında dünya rekorunun sahibi olarak tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.