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Zoom skandalı boyut değiştirdi!

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İstanbul'da 'Kendini Geliştir Geleceği Değiştir' adlı proje kapsamında 'Strateji Üsküdar' seminerine katılan öğretmenlerin kişisel verileri hack'lendi.

Zoom skandalı boyut değiştirdi!

Eğitimin görüntülü konuşma programı 'Zoom' üzerinden gerçekleştirileceği ilan edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin kişisel verilerinin çalındığını doğrularken, Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) soruşturma başlattığını açıkladı.

MEB’den sozcu.com.tr‘ye yapılan açıklamada “BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi programa hacker saldırısını 13 Nisan’da tespit etti. Bakanlığımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Sorumlular hakkında da soruşturma açıldı” ifadelerine yer verildi.

Sanal korsanlık skandalı kapsamında 4 bin 552 öğretmenin ad/soyad, kimlik numarası ve e-posta adresinin de yer aldığı iletişim bilgileri www.readtiger.com adlı sitede yayınlandı.

MEB, hacker saldırısının ilk belirlemelere göre Üskürdar’daki program bazında gerçekleştiğini ve genele yayılmadığını açıkladı.

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