Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.



PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi.



Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.