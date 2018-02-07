banner107
Şölen havasında eğlence
Şölen havasında eğlence
15 0
Lawrence ışıl ışıldı
Lawrence ışıl ışıldı
51 0
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
Nafiz Dölek’le capcanlı eğlence
24 0
67 0
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
Kırmızı Grupta zirve kayıpsız
254 0
Yeşilova alımını aldı
Yeşilova alımını aldı
63 0
40 0
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
Esentepe, Türkiye'den ikinci takviyeyi de yaptı
40 0
banner82
banner147

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu

banner27

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu
banner137

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğunu duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi. 

PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi. 

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.