Zekeriya Öz ve Celal Kara Gürcistandan Ermenistana geçmiş

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeçin tutuklanmak üzere haklarında yakalama kararı verilmesi yönündeki talebini kabul etti.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeçin tutuklanmak üzere haklarında yakalama kararı verilmesi yönündeki talebini kabul etti.

Haberin Videosu Zekeriya Öz ve Celal Kara sınırdan böyle geçti startFlvPlayer_PostaV2(divFlvPlayer34176,34176,201508,34176-345646.jpg,1, 0,Zekeriya Öz ve Celal Kara sınırdan böyle geçti);

Başsavcılığın talebini değerlendiren mahkeme, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçlarından dolayı tutuklanmaları için yakalama kararı çıkardı.

Zekeriya Öz, dün hakkındaki yakalama kararının kamuoyuna yansımasının ardından saat 21.31de Terörle mücadele etmiş hakim savcı polis tutuklatanlar şehitlerden akan kandan göz yaşından sorumlusunuz. Milletin kanından siyaseti bırakın şeklinde bir tweet attı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) başta Ergenekon eski savcısı Zekeriya Öz olmak üzere 17-25 Aralık savcıları ile ilgili önce görevden uzaklaştırma daha sonra da meslekten ihraç kararı vermişti. HSYK Başmüfettişliğince haklarında soruşturma yapılan Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, 17 Aralık soruşturması savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeçin dosyaları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı vekili Ömer Faruk Aydıner, Bakırköy 2nci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği talepte şüphelilere atılı suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller oluşması, şüphelilerin dosya içerisine yansıyan eylem ve davranışlarından, delilleri yok etme ve gizleme, değiştirme hususunda kuvvetli şüphenin bulunması gerekçesiyle haklarında tutuklanma amaçlı yakalama emri düzenlenmesi istendi. Mahkeme, dosyayı inceliyor.

ÖNCE GÜRCİSTAN, ORADAN DA ERMENİSTANA GEÇTİLER



Bu arada eski Savcı Celal Kara ve Zekeriya Özün dün gece Gürcistana geçiş yaptığı ve konu hakkında Gürcü polisine bilgi verildiği öğrenildi. Artvin Valisi Kemal Cirit de Kara ve Özün Gürcistana gittiklerini doğruladı. Cirit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zekeriya Ali Öz saat 03.46 ve Celal Kara 04.19da ilimiz Sarp Sınır Kapısından Batuma çıkış yapmışlardır. Detaylı açıklamamız bilahare yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi. Artvin Valisi Kemal Cirit son yaptığı açıklamada eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Karanın Gürcistan üzerinden Ermenistana geçtiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Cirit, sosyal ve yaygın medyadan haberler nedeniyle ve şeffaf yönetim anlayışları gereği Öz ile Karanın Sarp Sınır Kapısından çıkışlarıyla ilgili tespitlerini saatleriyle daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi. Buna göre Özün dün saat 03.46, Karanın da 04.19 itibarıyla haklarında herhangi bir yakalama kararı verilmemişken ve yurtdışı çıkışlarıyla ilgili tahdit durumu yokken çok saatler önce Sarp Sınır Kapısından yurtdışına çıktıkları yapılan araştırmalarda belirlendiğini dile getiren Cirit, Sarp Sınır Kapısı, ülkemizde karayolu anlamında en yoğun kullanılan kapıdır.

Sezonunda günlük 25-30 bin civarında geçişler olur. Adli işlemlerin yanı sıra konuyla ilgili idari işlemler de tarafımızdan başlatılmış ve araştırmalarımız devam etmektedir diye konuştu. Vali Cirit, Söz konusu şahısların Gürcistan üzerinden Ermenistana çıkış yaptıkları tespit edilmiştir ifadesini kullandı.

Savcı Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç, işadamı Reza Zarrab ve bakan çocuklarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında 17 Aralık soruşturmasını yürütmüşlerdi. Soruşturma yürürken Mehmet Yüzgeç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına atanmış daha sonra da görevden uzaklaştırılmış ve meslekten ihraç edilmişti. Celal Kara ise yine soruşturma yürüttüğü sırada İstanbuldan, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına savcı olarak atandı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Kara, HSYK tarafından önce tedbiren görevden uzaklaştırıldı daha sonra da meslekten ihraç edildi.

AVUKATI KONUŞTU: KAÇAK BİR SAVCI DEĞİL, DÖNER Paging.create(2, 1);