Zekeriya Öz için tutuklama talebiyle yakalama kararı çıktı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, HSYKnın bugün aldığı karar doğrultusunda eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Cebir ve şiddet...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, HSYKnın bugün aldığı karar doğrultusunda eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçlarından tutuklanma talebiyle haklarında yakalama kararı çıkarılması için Bakırköy 2.Ağır Ceza Mahkemesine talepte bulundu.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, HSYK Başmüfetişliğinin bugün yaptığı başvuru doğrultusunda eski savcılar Zekeriya Öz, Mehmet Yüzgeç ve Celal Kara hakkında tutuklama talepli yakalama emri verilmesini istedi.



ÖRGÜT KURMAKLA SUÇLANIYORLAR



Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine bir yazı yollayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçlarından haklarında tutuklama amaçlı yakalama emri çıkarılmasını istedi.



Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen ilgili yazıda, şüphelilerin Twitter hesaplarına ait ekran görüntüleri, tanık beyanları ve HSYKnın yolladığı soruşturma dosyası delil olarak gösterildi.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin dosya içerisinde yer alan eylem ve davranışlarından, delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme hususunda kuvvetli şüphelerinin bulunması nazara alınarak tutuklanma talepli yakalama emri düzenlenmesini istedi.



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)