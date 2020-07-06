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Yunanistan Başpiskoposu’ndan kriz çıkaracak Ayasofya çıkışı

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Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmamasıyla ilgili tartışma sürerken, Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'tan tartışma yaratacak son dakika açıklaması geldi. Ieronimos, "Türklerin bunu cüret edebileceklerini sanmıyorum" dedi

Yunanistan Başpiskoposu’ndan kriz çıkaracak Ayasofya çıkışı

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı tartışması dünyanın gündeminden düşmüyor. Bugüne kadar birçok ülkeden açıklamalar gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Ortodoks Kilisesi Ayasofya’nın statüsünün korunması çağrısında bulunmuştu.

Konuyla ilgili tartışmaya katılan son isim Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos oldu. Yunan basınına konuşan Başpiskopos Ieronimos ortalığı karıştıracak ifadeler kullandı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Ieronimos, “Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapmaya cüret edebileceklerine inanmıyorum” diye konuştu.

Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili Danıştay süreci devam ediyor. Kararın 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

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