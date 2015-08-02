Güncel Haberleri  Yük treni otomobile çarptı: 4 ölü haberi Muşun Hasköy ilçesinde hemzemin geçitte yük trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Hasköy ilçesi Düzkışla beldesi mevkisinde sürücüsü...

Hasköy ilçesi Düzkışla beldesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 49 AL 274 plakalı otomobile, hemzemin geçitten kontrolsüz geçtiği sırada Elazığ-Tatvan seferini yapan yük treni çarptı.

Kazada, otomobildeki Abdullah Karakut (20), Nurullah Bulakçı (24), Emre Elitaş (24) ve Vehap Gücin (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan Celal Gücin ile Mehmet Taran, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çıkartılarak ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin, Korkut ilçesi Pınarüstü köyünden Hasköy ilçesine arkadaşlarıyla halı saha maçında oynamak için geldikleri öğrenildi.

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