YSK'dan bir ilk daha; Apartmana muhtar seçildi

CHP Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Turgay Şahin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada böyle bir olayla ilk kez karşılaşıldığını belirtti ve apartmanın mahalle sayılması ve bu yüzden muhtar seçilmesi olayını şöyle anlattı:

“Zafer mahellesinde kentsel dönüşüm uygulandı. Mahalle tamamen kalktı ve bu yüzden muhtarlık seçimi de yapılmadı. Orada sadece bir apartman kalmıştı. O apartmanın sakinleri de Cumhuriyet Mahallesi muhtarlığı için oy kullandı. O apartmanda AKP eski il başkanı ve yine AKP'li olarak bilinen isimler oturyor. O apartmanda bulunanlardan bazıları seçimin yeniden yapılması gerektiği, apartmada oturanların mahalle olarak kabul edilmesi gerektiği iddiasıyla Seçim Kurulu Başkanlığı'na itiraz etti. Bunun üzerine 2 Haziran'da Zafer Mahallesi muhtarlığı seçimi yapıldı. 18 daire için muhtarlık seçimi yapıldı ve eski AKP il başkanının eşi, oturduğu apartman için muhtar seçilmiş oldu.”

MECLİS KARARINA RAĞMEN

CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, apartmanda oturanların bir mahalle olarak kabul edilip muhtar seçimi yapılacağını seçim yapıldığını gün öğrendiklerini belirtti. Şahin, “İki ay önce Zafer mahallesi sınırlarının Cumhuriyet mahallesine bağlanmasına ilişkin meclis kararı bile almıştık. O apartmanın bulunduğu yer bize göre Zafer mahallesi bile değildi. Ama Zafer mahallesi olduklarını öne sürüp muhtarlık seçimi yaptılar” dedi.

AKP Trabzon eski İl Başkanı Avukat İbrahim Keskin de, Zafer mahallesinin kentsel dönüşüme tabi tutulduğunu, sadece iki apartmanın yıkılmadığını belirtti ve olayı şöyle anlattı: “İki bina kaldığı için 31 Mart'ta yeni muhtarlık seçimine gerek görülmedi. Bizim dışımızda YSK'ya itiraz edenler olmuş. YSK ‘Böyle olmaz' deyip, orada muhtar seçimi yapılmasına karar veriyor. Seçime iki aday katıldı ve 27 oyla eşim Cemile Hanım muhtar seçildi. Eşim, daha önce de merkezi Trabzon'da bulunan Türk Kadınları Derneği'nin genel başkanlık görevini yapmıştı. Cemile hanımın muhtar seçilmesi için de bir temennimiz yoktu. Apartmanımızın Cumhuriyet mahallesine katılması için dilekçeyi de ben vermiştim. Yani, seçim yapılmasıyla bir ilgim yok’ dedi.