YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 2 sivil şehit

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.
Saldırılarda 2 sivil şehit olurken, 12 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.
ŞEHİT SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Teröristlerin havan salıdırlarında şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi.