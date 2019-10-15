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YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 2 sivil şehit

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Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 sivil şehit oldu, 12 kişi yaralandı

YPG/PKK'dan havanlı saldırı: 2 sivil şehit
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Kızıltepe ilçesinin kırsal Taşlıca Mahallesi'nde sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırılar gerçekleştirildi.

Saldırılarda 2 sivil şehit olurken, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

ŞEHİT SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Teröristlerin havan salıdırlarında şehit olanların sayısı 20'ye yükseldi.

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