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Yolcu otobüsünde piton paniği

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İstanbul'dan yolcu otobüsüyle Düzce'ye gelen yolcunun valizinden kaçan piton yılanı paniğe neden oldu. Piton, yolcuların korkulu bakışları arasında saklandığı yerde yakalanarak sahibine teslim edildi.

Yolcu otobüsünde piton paniği

Karayolları Taşıma Yönetmeliği ile geçtiğimiz aylarda yolcuların yanlarında evcil hayvan taşımasına izin verilmesinin ardından Düzce’de ilginç bir olay yaşandı.

İstanbul’dan otobüsle Düzce’ye gelen bir yolcu, içinde piton yılanı bulunan valizini otobüsün bagaj bölümüne koydu. Düzce’ye seyahatini tamamlayan yolcu valizini alarak otogardan ayrıldı. Valizini kontrol ettiğinde yılanı bulamayınca otogara geri dönen yolcu, pitonunu bulamadığını söyleyince panik yaşadı.

Otobüs şoförü ve muavin yılanın girebileceği yerlerde dikkatlice arama yaptı. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmalarının ardından yılan otobüsün ön bölümünde yer alan stepne kısmından çıkartılarak sahibine teslim edildi. Otobüs muavini Melih Güvenç ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Yaşanan panik anlarını anlatan muavin Melih Güvenç, "Yaklaşık 7 yıldır otobüs firmasında muavinlik yapıyorum. İstanbul’dan Düzce’ye yolculuk yaptık. Fakat yolcumuzu Düzce’de indirdiğimiz zaman aracımız yıkamaya giderken yolcumuz aracın yanına gelip, bagajında hayvanının olmadığını bize söyledi. Aracın içinde hayvanı aradık bulamadık. Bagajlara baktık bulamadık, en son stepne bölgesinde yılanı bulduk. Kaptanımız Cafer Bey yılanı güçlükle dışarı çıkarttı ve böyle bir tehlike atlattık. Piton yılanı tehlikelidir, zehirlidir diye bundan çekindik. Yolcu da zaten evcil olduğunu söyledi ama yine de çıkarttık, huzura kavuştuk. Çantasında hayvanının olmadığını söyledi. Biz de normal bir kedi, köpek zannettik. Daha sonra aradığımız hayvanın yılan olduğunu söyleyince biz de korktuk açıkçası. Yılanı bulduğumuzda içimize su serpildi" dedi.

Yılanına kavuşan yolcu ise otobüs şoförüne teşekkür ederek otogardan ayrıldı.

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