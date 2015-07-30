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Yolcu kalp krizi geçirince uçak acil iniş yaptı

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Türk Hava Yollarının Londra-İstanbul seferini yapan TC-JSS kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçak Türk hava sahasına girdikten sonra bir yolcu fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı...

Yolcu kalp krizi geçirince uçak acil iniş yaptı
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Türk Hava Yollarının Londra-İstanbul seferini yapan TC-JSS kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçak Türk hava sahasına girdikten sonra bir yolcu fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu için uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle iribata geçerek medikal acil iniş için izin istedi. Öncelik verilen uçak Atatürk Havalimanına indikten sonra sağlık ekipleri uçak içinde kalp krizi geçiren yolcuya müdahale etti.

Hasta  daha sonra uçağın altında hazır tutulan ambulansla hastaneye kaldırdı.

Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) 

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