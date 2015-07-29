Güncel Haberleri  Yol kesen teröristler 3 aracı ateşe verdi haberi Tunceli-Hozat Karayolunda araçları durduran teröristler, 1 arazöz, 1 pikap ve 1 otomobili yaktı. AA Tuncelide yol kesen teröristler, durdurdukları 1 arazöz, 1 pikap ve 1 otomobili...

AA

Tuncelide yol kesen teröristler, durdurdukları 1 arazöz, 1 pikap ve 1 otomobili ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı bir grup, Tunceli-Hozat Karayolu'nun 20'nci kilometresinde yoldan geçen araçları durdurdu.

Tunceli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz ve 1 pikap ile Fırat Elektrik Dağıtım AŞye ait otomobili yol kenarına çektiren teröristler, araçlardan indirdikleri sürücüleri bir süre alıkoydu.

Daha sonra benzin dökerek araçları ateşe veren teröristler, bölgeden kaçtı.

Yanan araçların kullanılmaz hale geldiği olay nedeniyle Tunceli-Hozat Karayolu'nda güvenlik önlemleri arttırıldı.